"Quelque chose se préparait" : les États-Unis savaient que Prigojine voulait se rebeller contre l'armée russe

D'après CNN, les responsables du renseignement ont aussi informé, plus tôt cette semaine, les dirigeants du Congrès, connus sous le nom de "Gang of Eight", un groupe des huit personnalités qui sont avisés par le pouvoir exécutif de questions de renseignement classifiées, des mouvements du groupe Wagner et l'accumulation d'équipements à la frontière russe.