VIDÉO - Coup de force de Wagner en Russie : à Moscou, les habitants en plein doute

Entrée sud de Moscou cet après-midi. La police est omniprésente. Les militaires russes sont en tenue de combat et à perte de vue, des camions de chantier pour ralentir l’avancée de Wagner et protéger la capitale. Ces camions remplis de sable sont disposés un peu partout sur les grands axes, prêts à bloquer les routes qui mènent à l’intérieur de Moscou. La ville prépare sa défense et attend des renforts de l’armée.