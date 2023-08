Baiser forcé à une footballeuse : le Premier ministre espagnol dénonce le "geste inacceptable" du président de la fédération

"Un geste inacceptable". Le Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sánchez, a fustigé mardi l'attitude du président de la fédération espagnole de football. Ce dernier a imposé un baiser à la joueuse Jennifer Hermoso, après la victoire de l'équipe nationale féminine en finale de la Coupe du monde, dimanche.

"Ce que nous avons vu a été un geste inacceptable (...) et les excuses qu'il a faites sont insuffisantes" et "inadéquates", a commenté Pedro Sánchez lors d'une conférence de presse à Madrid en réaction à la polémique qui enfle depuis dimanche. "Je pense même qu'elles sont inappropriées et qu'il doit donc aller plus loin", a ajouté le chef du gouvernement, dont le pays est considéré comme pionnier dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

À un journaliste qui lui demandait s'il appelait à la démission de Luis Rubiales, Pedro Sánchez a simplement répondu que la Fédération royale espagnole de football (RFEF) n'était pas un organisme dépendant du gouvernement.