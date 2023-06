La discrimination positive à l'université, c'est fini aux États-Unis

À la fin des années 1960, plusieurs universités très sélectives avaient introduit des critères raciaux et ethniques dans leur procédure d'admission afin de corriger les inégalités issues du passé ségrégationniste des États-Unis et d'augmenter la part des étudiants noirs, hispaniques et amérindiens dans leurs effectifs.

Saisie à plusieurs reprises sur le sujet, la Cour suprême avait interdit les quotas, mais avait toujours autorisé les universités à prendre en compte, parmi d'autres, les critères raciaux. Jusqu'ici, elle jugeait "légitime" la recherche d'une plus grande diversité sur les campus.

Ce jeudi 29 juin 2023, la Cour suprême a mis fin à cette politique, jugée progressiste, comme elle l'a fait le 24 juin 2022 avec le droit à l'avortement. Elle s'est prononcée dans le cadre d'une plainte déposée en 2014 contre les plus vieilles universités privée et publique des États-Unis, Harvard et celle de Caroline du Nord, accusées de discriminer les étudiants d'origine asiatique. Ces derniers seraient plus nombreux sur les campus si leurs performances étaient le seul critère de sélection, avait plaidé l'association Students for Fair Admission. La haute Cour leur a donné raison, en estimant que "malgré leurs bonnes intentions", les procédures d'admission dans ces universités utilisaient des catégories raciales "imprécises" et des "stéréotypes" raciaux.