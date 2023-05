VIDÉO - Couronnement de Charles III : l’imagination sans bornes des fabricants de goodies

L’appétit des clients pour le couronnement paraît intarissable. Seule limite, l’imagination des vendeurs. "J’espère vendre autant (d'objets liés au couronnement) que possible bien sûr. Je suis sûr que ce sera au moins deux ou trois fois plus que d’habitude", espère Wais Walizadah, gérant du magasin Fance that of London, qui consacre entièrement plusieurs rayons à cette intronisation. Une stratégie qui semble déjà porter ses fruits. "Dans un ou deux ans, on pourra dire que l’on était là quand le couronnement a eu lieu", se réjouit ainsi un badaud.

D'autres commerçants misent, eux, sur des gâteaux et autres sucreries spéciales pour faire la différence. Des carrosses, des couronnes, des capes en hermine... toutes les formes sont bonnes pour impressionner et attirer l'œil. Et là encore, à succès. "Ça a tout de suite été dans les meilleures ventes. Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de demandes. Je ne pense pas que Charles III sera aussi populaire que la reine (Elizabeth II) mais bien sûr ça se vend très bien aussi", souligne Mamou Renaud, responsable de la boutique "Biscuiteers", au micro de TF1. Signe du fort engouement, les commandes sont expédiées partout dans le monde.