VIDÉO - Couronnement de Charles : des pique-niques organisés dans tout le royaume

Sur les tables, chacun apporte son pique-nique. Et la star du jour, c'est la "coronation quiche", une recette imaginée par Buckingham Palace, avec des épinards, du cheddar, et de l'estragon. Mais l'ingrédient essentiel, ce sont les "broad beans", des fèves difficiles à trouver. "Partout, il y avait une rupture de stock", témoigne Cédric Badel, gérant du café "So French", "on a dû faire plusieurs fournisseurs pour arriver à s'en procurer".