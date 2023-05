VIDÉO - Couronnement de Charles III : de la "royale quiche" pour tous

Les Londoniens n'ont plus qu'une semaine pour maîtriser la recette assez simple de la quiche. Pas n'importe laquelle quiche, celle qui sera le plat officiel du couronnement de Charles III, avec épinards, fèves, cheddar et estragon. La recette officielle a été publiée par la famille royale elle-même sur Twitter (voir ci-dessous). Dans tout le royaume, on s'exerce pour être prêt le jour J, le samedi 6 mai. Et on est bien loin de 1953 : pour son couronnement, Elizabeth II avait, quant à elle, choisi un royal poulet au curry.