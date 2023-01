VIDÉO - Course de dromadaires : les images folles du tiercé du désert

Fini l'exploitation d'enfants maltraités et même affamés pour qu'ils restent les plus légers possible. Avec des vitesses de pointe pouvant atteindre les 60 km/h, les chutes étaient dramatiques. La pression des ONG internationales a contraint les organisateurs de courses à les remplacer. À la place, ils ont créé une petite machine, un robot, mis sur le dos du chameau. Il permet de parler à l'animal en temps réel, mais aussi de lui donner des coups de cravache.