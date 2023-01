VIDÉO - Covid-19 : à l'approche du Nouvel An chinois, la réouverture de la Chine inquiète

Car le pays traverse une crise sanitaire grave. La levée des interdictions a eu pour conséquence une explosion des cas, et les hôpitaux chinois ne parviennent pas à accueillir tous les malades. Des brancards sont alignés sur les trottoirs devant les établissements, faute de place, et le personnel craque. Les experts internationaux dénombrent 11.000 morts par jour, même si la Chine n’en reconnaît que 5.000. Et la situation ne devrait pas s’améliorer, car le Nouvel An chinois approche, et des millions de personnes s’apprêtent à rendre visite à leurs familles.