VIDÉO - Shanghai : l’étau se desserre (un peu) sur les habitants confinés

De plus, à l'extérieur, le quartier où vit Nicolas est vide, il n'y a aucune voiture et tous les commerces sont fermés. Sa joie sera d'ailleurs de courte durée. "On n'a pu sortir que deux jours, et là, on est reconfiné depuis le 13 avril, mais on ne sait pas pourquoi. Ils ont peur qu'à l'extérieur il y ait des cas qui se propagent", explique-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Les autorités restent en effet prudentes face à l'augmentation du nombre de décès liés au Covid-19, en particulier chez les personnes âgées, plus vulnérables et moins vaccinés.

Shanghai a ainsi fait état mercredi de sept morts supplémentaires en 24 heures, portant à 17 le total des décès dans la métropole. Les sept décès concernent des personnes souffrant de pathologies comme le cancer du poumon ou le diabète et cinq d'entre elles avaient plus de 70 ans. La ville a par ailleurs a rapporté plus de 18.000 cas mercredi. Un chiffre qui reste faible comparé au reste du monde, mais qui n'en est pas moins le plus élevé pour la Chine depuis la première phase de l'épidémie, début 2020.