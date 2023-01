Covid-19 : ces pays européens qui, comme la France, "déconseillent" les voyages en Chine non indispensables

"La très forte augmentation du nombre de cas de Covid est susceptible de générer des tensions dans les systèmes de santé locaux, et des difficultés d’approvisionnement pour certains médicaments. Aussi, il est recommandé aux voyageurs qui envisagent de se rendre en Chine, tout particulièrement les personnes fragiles ou immunodéprimées, de considérer un report de leur voyage, en l’absence d’un motif essentiel", appelait ainsi le ministère des Affaires étrangères français dès le 29 décembre dernier, sur son site recensant les recommandations aux voyageurs se rendant en Chine.

Ce samedi 07 janvier, c'est l'Allemagne qui a pris une décision similaire. "Nous déconseillons actuellement les voyages non indispensables en Chine. La raison est le pic d'infections au Covid et le système de santé surchargé" de ce pays, a ainsi indiqué sur Twitter le centre de réaction rapide du ministère allemand des Affaires étrangères.

Le pays outre-Rhin a par la suite été suivi par le Luxembourg et la Belgique. "Le Luxembourg s'aligne sur l'avis de voyage allemand et déconseille actuellement les voyages non indispensables en Chine", a annoncé le ministère des Affaires étrangères du grand-duché dans un communiqué publié en fin d'après-midi. "Les voyages non essentiels restent pour le moment déconseillés" en Chine, indique le site du ministère belge des Affaires étrangères, justifiant aussi cette recommandation pas la vague d'infections que connaît le pays et le risque de saturation des hôpitaux.