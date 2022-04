VIDÉO - Shanghai sous confinement strict : le ras-le-bol des habitants

Le confinement a commencé il y a deux semaines, mais certains sont déjà enfermés chez eux depuis plus d’un mois. Ils doivent se passer de produits de première nécessité, y compris de nourriture, car toute sortie est strictement interdite. "On a reçu deux colis du gouvernement avec toujours les mêmes fruits, des oranges, des pommes et on a eu des légumes", témoigne une expatriée française, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Deux ravitaillements en deux semaines. Pour de nombreux habitants de Shanghaï, c’est insuffisant. Partout les tensions montent. Depuis début mars, la mégalopole a enregistré plus de 130.000 cas de Covid-19. Cette situation sanitaire hors de contrôle entraîne parfois des drames. Sur une vidéo, on entend une femme crier à l’aide, car quelqu’un est en train de mourir. Personne ne prend le patient en charge. Asthmatique, il décède quelques minutes plus tard.