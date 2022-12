VIDÉO - Chine : la pénurie de paracétamol crée d'étonnantes scènes de bousculade

Depuis quelques jours, la moindre palette de cerises déchargée sur ce marché de Pékin crée une émeute. Les gens se bousculent, quitte à se marcher les uns sur les autres pour une simple barquette, comme le montre la vidéo de TF1 ci-dessus. Ces fruits, comme les citrons, sont considérés comme des remèdes contre le Covid-19 par la médecine traditionnelle chinoise. "Un camion de citrons est arrivé et il a été pillé avant d’être déchargé. Quand chacun aura des pêches et des citrons, j’espère que les gens seront plus raisonnables", peut-on lire sur les réseaux sociaux en description d'une vidéo où l'on aperçoit des dizaines de personnes se ruer sur des barquettes de citrons, comme si c'était une denrée rare et précieuse.

En Chine, les étals des pharmacies sont vides et il est quasiment impossible de trouver des médicaments contre la fièvre. L’épidémie de Covid-19 flambe et il est impossible de savoir son ampleur. Depuis 2020, le gouvernement du pays imposait de strictes restrictions sanitaires, au nom d'une politique dite "zéro Covid" qui a permis de protéger les personnes les plus à risque. Mais le gouvernement a mis fin sans préavis à la plupart de ces mesures début décembre, sur fond d'exaspération grandissante de la population.