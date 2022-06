VIDÉO - Covid-19 en Chine : Shanghai se déconfine, mais les "dabai" n'ont pas disparu

Mais les restrictions ne sont pas encore totalement levées : pour aller au travail, ou dans un lieu public, un test PCR de moins de 72 heures reste obligatoire. Ceux que l'on surnomme les "dabai", ou "grands blancs", ces gardiens en combinaisons de protection, ne sont donc pas près de disparaître du paysage. Parmi ces bénévoles, il y a même des expatriés. C'est le cas de Carl Breau, chef d'entreprise canadien qui témoigne dans le reportage de TF1 : déconfinement ou pas, il enfile toujours son costume pour superviser les zones de tests.

Les salles de sport et les cinémas restent fermées, comme les écoles, et les restaurants et bars n'accueillent pas encore les fêtards. Centres commerciaux, supérettes et salons de beauté ne peuvent fonctionner qu'à 75% de leur capacité. Parcs et sites touristiques ne rouvrent que progressivement. Les autorités prévoient un déconfinement total d'ici la fin du mois de juin.