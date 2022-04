Shanghai sous confinement strict : la colère des habitants gronde sur les réseaux sociaux

En Chine, le confinement de trop ? Attachée à une stratégie du "zéro Covid", Pékin a enregistré des taux de mortalité relativement faibles depuis le début de la pandémie. Mais avec la diffusion du variant Omicron, Shanghai vient de dépasser les 20.000 cas de Covid-19 quotidiens. Et le confinement, initialement annoncé comme une mesure progressive et localisée, semble devoir s'éterniser, au moment où le reste du monde apprend à vivre avec le virus.

Alors que la plus grande ville de Chine entre dans une deuxième semaine de confinement, nombre des 25 millions de résidents expriment leur exaspération face aux discours triomphalistes du Parti communiste au pouvoir. Et n'hésitent plus à déverser à coups de tweets sur les réseaux sociaux leur fureur face aux pénuries alimentaires, aux quarantaines interminables et à l'excès de zèle des autorités