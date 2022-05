Covid-19 : l'angoisse des Français de Pékin, sous la menace de reconfinement

À l'entrée des parcs, il faut montrer son code de santé et un test PCR de moins de 48 heures. Sinon impossible d'y accéder. C'est pareil pour tous les lieux publics et pour aller au bureau. Encore ouverts, ces parcs sont les derniers espaces de liberté. Il est impossible pour les habitants de Pékin de voyager alors qu'ils sont en plein milieu des vacances nationales. Alors, ils se relaxent comme ils peuvent. "On peut être assis, mais pas être allongés".