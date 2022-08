Covid - "On n'a pas de date de retour" : la galère des Français bloqués sur une île chinoise

80.000 touristes se retrouvent alors prisonniers sur leur lieu de vacances, enfermés dans leur hôtel. Parmi eux, des Français que le 20H de TF1 a pu joindre. "On a essayé de partir sur une autre ville au nord de l’île. On a été bloqués sur des checkpoints après dix kilomètres donc on a été obligés de faire marche arrière", témoigne Thomas Royet, dans le reportage en tête de cet article. "Ce qui est fatiguant, c’est qu’on n’a pas de date de retour et on n’a pas de visibilité. On réserve tous les jours et le vol est annulé tous les jours", poursuit Nicolas Coster.