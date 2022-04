Covid : rationnés, enfermés et surveillés... le sinistre quotidien des habitants de Shanghai confinés

Partout, c’est le système D. Les habitants de Shanghai ont interdiction de sortir, même pour promener leur chien. Sur une vidéo issue d’un réseau social chinois, un homme balade son animal sur un toit. D’autres vont jusqu’à les tenir en laisse, dangereusement suspendus par la fenêtre. Si les habitants ne manquent pas d’astuces, une immense solidarité est née entre les voisins. Un internaute se fait même offrir une salade livrée par un drone.

L’une de nos journalistes n’a pas cette chance. Tout juste arrivée de France, elle vit enfermée en quarantaine obligatoire depuis plus de deux semaines dans un centre d’isolement où tout vient à manquer. "Il me reste sept petites bouteilles d’eau pour je ne sais combien de jours encore. Lorsque j’appelle la réception pour en avoir plus, on me dit de me rationner", témoigne Marine Zambrano, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.