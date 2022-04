Covid en Chine : les dérives d'un confinement sans limite

Après Shanghai, la capitale craint un confinement général et strict à son tour. Plus d'une centaine de cas a été recensée. Le variant Omicron, beaucoup plus contagieux, met à mal la stratégie "zéro Covid" de la Chine, mais le pouvoir persiste. Ces confinements paralysent pourtant une partie de l'économie. Qu'importe, ce n'est pas l'enjeu prioritaire pour le régime.