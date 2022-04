Covid : vis ma vie de confiné à Shanghaï

Puisqu'il est impossible de sortir, partout, la plupart ont recours au système D. Et la solidarité s'organise aussi. Tout juste arrivée de France, Marine Zambrano, l'une de nos journalistes, vit enfermée en quarantaine obligatoire depuis plus de deux semaines dans ce centre d'isolement où tout vient à manquer. Relevé de températures, tests PCR nez et bouche... Comme elle, chaque patient est suivi de près par les responsables du site. Aucune bactérie ne doit filtrer. Un quotidien aseptisé.