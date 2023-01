VIDÉO - Crash d'avion au Népal : ce que l'on sait du drame qui a fait au moins 67 morts

Vingt ans plus tôt, en 1992, 167 personnes à bord d'un avion de Pakistan International Airlines avaient péri dans un accident à l'approche de Katmandou. Deux mois auparavant, un accident de la Thai Airways avait fait 113 morts près du même aéroport. L'industrie aérienne népalaise a connu un véritable essor ces dernières années, transportant des marchandises et des personnes dans des régions difficiles d'accès, ainsi que des randonneurs venus faire du trekking et des alpinistes étrangers. Mais elle a souffert d'un manque de sécurité dû à une formation des pilotes et une maintenance insuffisantes.

L'Union européenne a interdit à tous les transporteurs népalais d'accéder à son espace aérien pour des raisons de sécurité. Le pays himalayen possède également certaines des pistes les plus isolées et les plus délicates du monde, flanquées de pics enneigés dont l'approche constitue un défi même pour les pilotes chevronnés.