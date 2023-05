VIDÉO - Crimes de guerre à Boutcha : l'Ukraine prête à "tuer" les auteurs "partout dans le monde"

Les mots sont forts et sans ambiguïté. Dans un entretien exclusif sur LCI à retrouver vendredi soir, le secrétaire du Conseil de défense et de Sécurité nationale, Oleksiy Danilov, affirme que "les auteurs" russes des crimes de guerre à Boutcha, il y a plus d'un an, "pourront être tués partout dans le monde".

"Il s'agit des personnes responsables dans le crime, qui ont perpétré des crimes concrètement et qui ont la responsabilité concrète dans ce crime", précise le secrétaire de cette instance directement rattachée à la présidence de Volodymyr Zelensky. "Nous avons déjà identifié jusqu'au nom des commandants qui ont donné les ordres criminels et des exécutants", ajoute Oleksiy Danilov dans cet entretien dont l'extrait est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.