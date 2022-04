Crimes de guerre : que risquent les auteurs ?

Il serait déjà nombreux d'après le père Patrick Desbois, un prêtre français spécialiste de l'étude des crimes de masse. "Maintenant, les témoignages commencent à sortir, donc on va commencer une vraie enquête sur le sujet. Ce n'est pas facile et souvent des viols sont considérés comme des dommages collatéraux. Malheureusement, on compte souvent les morts, on compte rarement les viols", explique le président de l'association "Yahad-In-Unum".