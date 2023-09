VIDÉO - Crise à Lampedusa : "Nous devons être solidaires de l'Italie", martèle Catherine Colonna sur LCI

"L'Italie, géographiquement, est en première ligne" face à l'arrivée de migrants venus d'Afrique du nord, constate sur LCI la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna (voir vidéo en tête de cet article). "Sans l'avoir choisi, elle se retrouve la première exposée, il faut donc l'aider. [...] Nous devons être solidaires de l'Italie."

Mais "il faut aussi et d'abord aider à ce que les trafiquants d'êtres humains ne profitent pas de la situation et de la misère humaine pour exploiter des gens et se livrer à cet horrible trafic d'être humains", demande la cheffe de la diplomatie française. En ce sens, elle appelle à "poursuivre le travail engagé par les ministères de l'Intérieur sur le pacte asile et migration, un mécanisme qui permet de renforcer nos protections à nos frontières extérieures et accueillir ceux qui doivent l'être".