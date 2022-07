Crise au Liban : les enfants de Beyrouth

Comme tous les jours, c'est la cohue pour obtenir de l'aide alimentaire dans cette association. Dans la foule, il y a Santa et son bébé d'un an. Avec l'explosion des prix au Liban et les pénuries en cascade, elle n'arrive plus à se procurer de lait en poudre. Une boîte coûte six fois plus chère qu'avant la crise. La famille n'a plus les moyens. "Mon mari est militaire. La moitié de son salaire sert à payer le loyer et l'autre moitié, c'est pour l'essence et la bonbonne de gaz", témoigne la mère de famille.