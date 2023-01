Crise au Pérou : les images de l'évacuation de 418 touristes bloqués au Machu Picchu

Des touristes nationaux, mais aussi des étrangers qui ne voyaient pas comment s'en sortir. Ils ont enfin pu rejoindre la grande ville la plus proche. "Cet après-midi, 418 touristes nationaux (péruviens) et étrangers ont été transférés du village de Machu Picchu vers Cuzco", la capitale impériale inca et touristique du Pérou, a annoncé le ministère du Tourisme sur Twitter.

Le ministère a publié une photo du train qui relie les deux villes et une autre des touristes à l'intérieur de celui-ci. Hormis la marche, le train est l'unique moyen de rejoindre le joyau touristique. Piscacucho est le village le plus proche relié au réseau routier.