VIDÉO - Crise au Pérou : un bâtiment historique du centre de Lima part en fumée

Si les causes du brasier restent pour l'heure inconnues, l'incendie est intervenu dans un contexte de fortes tensions. Des milliers de personnes, principalement venues des régions pauvres des Andes, ont manifesté pour réclamer la démission de la présidente péruvienne Dina Boluarte jeudi à Lima.

De violents heurts ont éclaté entre les protestataires et les forces de l'ordre. Deux heures durant, des manifestants ont lancé pierres, pavés et bouteilles sur les forces de l'ordre, ou ont frappé leurs boucliers et leurs casques à coups de bâton. Dans plusieurs points du centre-ville, la police reculé sous la pression avant de reprendre position, et a largement fait usage de gaz lacrymogène. Le ministre de l'Intérieur Vicente Romero a fait état de 16 policiers blessés dans le pays.