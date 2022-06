Crise de l'énergie : l'Allemagne retourne au charbon

Face à l'ampleur de la crise énergétique, les marges de manœuvre du pays sont faibles. Et le charbon reste toujours roi. Certains proposent la fermeture des trois derniers réacteurs nucléaires du pays prévue pour la fin de cette année 2022. À long terme, la solution est de multiplier les éoliennes, recouvrir 2% du territoire le plus vite possible. Mais cela prend plus de temps que de brûler du charbon. Depuis la guerre en Ukraine et le manque de gaz russe, les gens comprennent que le pays a besoin des énergies éoliennes pour son indépendance énergétique. Aujourd'hui, un tiers de l'électricité produite en Allemagne provient du charbon. Un chiffre en hausse par rapport en 2021.