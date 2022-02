VIDÉO - Réouverture des frontières australiennes : retrouvailles émouvantes dans les aéroports

6h20 heure locale ce lundi (19h20 GMT dimanche) : le premier vol international se pose sur le tarmac de l'aéroport Kingsford-Smith de Sydney, une première depuis près deux ans, l'Australie ayant appliqué face à la pandémie de Covid des mesures restrictives concernant les voyages parmi les plus sévères au monde.

Plus que l'accueil résolument festif, avec fanfare et distribution de koalas en peluche, c'est avant tout l'intensité émotionnelle des réunions de proches qui prédomine. Des histoires de parents ou amis séparés depuis au moins mars 2020, date de la fermeture des frontières, se racontent dans tous les coins du terminal d'arrivée. Ici, un homme n'en revient pas d'avoir pu se rendre à Sydney in extremis pour le mariage de sa meilleure amie dans trois jours. Là, une Britannique n'arrive pas à se détacher des bras de son fils unique venu la chercher. Ailleurs, une enfant, les yeux rivés sur la sortie du hall d'arrivée, trépigne d'impatience de revoir ses grand-parents...