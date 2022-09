VIDÉO - Crise du Gaz : Gazprom menace les Européens d'un hiver glacial

Le clip, nommé "L'hiver sera rude", met en scène un salarié de la firme se rendant dans les locaux pour, littéralement, fermer le robinet du gaz. Une chape de froid s'abat alors sur le monde, et surtout l'Europe. La menace est à peine voilée avec l'apparition successive du drapeau de l'UE et d'images de Berlin et de Paris. Gazprom va même jusqu'à se moquer des arbitrages européens en mettant en avant les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et autres centrales hydro-électriques, comme pour dire qu'elles ne suffiront pas en cas d'arrêt définitif des livraisons de gaz russe. Une musique dramatique englobe le tout, comme pour donner encore plus de force aux images.

C'est la première fois que Gazprom se revendique ouvertement comme le bras armé du Kremlin. Jusqu'ici, la firme se réfugiait essentiellement derrière de prétendues défaillances techniques, notamment celles du gazoduc stratégique Nord Stream.