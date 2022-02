Crise en Ukraine : inquiétude à Kiev

Il faut dire que les déclarations des autorités sont de plus en plus alarmantes. Le ministre de la Défense a dit : "l’Ukraine va au-devant de nouvelles épreuves et de perte". Il a même ajouté que "la Russie veut ressusciter l’URSS", comme une manière de prévenir les citoyens ukrainiens, que le pire pourrait être à venir.