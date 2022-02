REPORTAGE - Crise ukrainienne : la région pro-russe du Donbass se prépare au conflit

Au milieu de nulle part, une cabane semble abandonnée. À l'intérieur un escalier descend à 20 mètres sous terre. C'est un bunker anti-atomique de l’époque soviétique. Là, à l'abri des tirs, des grands-mères s'y sont installées. "C'est le malheur ici", lâche l'une d'elle.

Elles ont dû quitter leurs maisons respectives, détruites par des tirs d’obus. Alors, elles s’entraident avec leur maigre retraite. Elles survivent, disent-elles. "Il fait froid, il faut des gants tout le temps et je dors toute habillée", déplore une autre. La plaque électrique pour cuisiner ne fonctionne plus tout comme le chauffage d'appoint. "Il faut que cette guerre s'arrête, il faut qu'ils trouvent une solution. C'est triste cette vie. On vit ici depuis tellement d'années et rien ne change. Pourvu que les choses avancent", demande sa voisine en pleurs.