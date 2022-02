Crise en Ukraine : les dessous de l'offensive russe

Au coeur du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, les régions prorusses de Donetsk et Lougansk, chacune grande comme la Corse, se sont autoproclamé Républiques populaires depuis 2014. Or jusqu'à hier, aucun État ne leur reconnaissait ce statut. Que veut Vladimir Poutine ? Ses ambitions vont-elles au-delà de ces deux territoires ?