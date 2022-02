Crise en Ukraine : Emmanuel Macron propose des "garanties concrètes de sécurité" à Vladimir Poutine

"Les prochains jours seront déterminants et impliquent des discussions nourries". Après 5h30 de face à face, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont pris la parole depuis le Kremlin, ce lundi soir. "Nous avons eu une discussion qui a permis d'enclencher une série de propositions sur lesquelles je crois pouvoir dire qu'il y a des termes de convergence entre la Russie et la France", a estimé le président français.

"La sécurité de notre continent pour être maintenue, a besoin que nous ne recréons pas les erreurs du passé (...) Nous ne pouvons pas construire notre présent et notre avenir en faisant fi [des traumatismes chez plusieurs membres de l'UE]," a affirmé Emmanuel Macron. Ce dernier l'assure : "Nous ne pouvons pas courir le risque de voir revenir en Europe le spectre de l'instabilité."