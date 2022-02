Crise en Ukraine : ultime espoir diplomatique ?

Et ce lundi après-midi, Vladimir Poutine durcit encore plus le ton. “L’utilisation de l’Ukraine comme instrument de confrontation avec notre pays représente une menace sérieuse, très grande pour nous”, affirme-t-il. De quoi parle exactement le président russe ? Il vise au fait l’Otan, une alliance, principale rivale militaire de la Russie. Elle ne veut pas que l’Otan s’élargisse sur ses frontières. L’Ukraine est pile entre les deux et souhaite rejoindre l’organisation. Le Kremlin y est formellement opposé.