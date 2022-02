Crise en Ukraine : Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des régions séparatistes prorusses

La situation est plus tendue que jamais en Ukraine. Vladimir Poutine a annoncé que la Russie va reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Il s'agit des Républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk, qui avaient fait sécession en 2014. Cette reconnaissance remet en cause la totalité des négociations qui se sont tenues jusque-là.