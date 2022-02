VIDÉO - Crise en Ukraine : Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des régions séparatistes prorusses

Depuis lundi soir, la situation est plus tendue que jamais en Ukraine. "Ils savent que leur État est non seulement sous un protectorat, mais est devenu une colonie avec un régime marionnette placé par l'extérieur", a déclaré Vladimir Poutine, lundi 21 février au soir.

Le président russe a aussi annoncé que son pays va reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, les Républiques autoproclamées de Lougansk et de Donetsk, qui avaient fait sécession en 2014. Cette reconnaissance remet en cause la totalité des négociations qui se sont tenues jusque-là.