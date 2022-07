VIDÉO - Irak : des manifestants envahissent le Parlement dans l'ultra-sécurisé zone verte de Bagdad

Des photographies brandies à l'effigie de leur leader et des cris de colère ont déchiré le calme de la nuit dans la capitale irakienne, mercredi 28 juillet. Dans une nouvelle démonstration de force, des partisans de l'influent homme politique chiite Moqtada Sadr ont investi le Parlement en pénétrant dans la zone verte, l'espace le plus sécurisé de Badgad qui abrite notamment les institutions gouvernementales et les ambassades.

Le but ? Dénoncer la candidature au poste de Premier ministre de Mohamed Shia al-Soudani, âgé de 52 ans, présentée par le camp politique adverse. Cet ancien ministre est le candidat du "Cadre de coordination", une alliance de factions chiites pro-Iran qui regroupent certains adverses de Moqtada Sadr, dont son ennemi de longue date Nouri al-Maliki.