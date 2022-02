Crise ukrainienne : gaz, blé, pétrole… Quelles conséquences pour les Français ?

Pour ce qui est du gaz, le tableau n'est pas beaucoup plus reluisant. Presque 20% du gaz de l'Hexagone vient de Russie, de quoi générer une nouvelle flambée des prix si le maitre du Kremlin décide de couper son approvisionnement. "L’augmentation des prix du gaz naturel, qui touche déjà les utilisateurs classiques de gaz naturel va aussi se traduire par une augmentation quasi-parallèle des prix de l’électricité", note avec fatalité Philippe Chalmin, expert en matières premières et professeur à l'Université de Paris-Dauphine. Malgré tout, la France s'en sort mieux que certains de ses partenaires européens, à commencer par l'Allemagne qui dépend à plus de 55 % du gaz russe. Selon les données d'Eurostat, la Russie représente 40,4 % des importations gazières européennes. Ce chiffre monte même encore plus haut, entre 75% et 100%, pour la Bulgarie, la Tchéquie, l'Estonie, la Roumanie, l'Autriche ou encore la Finlande.

Par ailleurs, les vastes terres russes regorgent de métaux. Titane, nickel, paladium... autant de matériaux indispensables à de nombreuses industries européennes (automobile, électronique, aéronautique) et donc de moyens de pression potentiels supplémentaires. La Russie importe également des produits manufacturés européens et beaucoup de produits agricoles. En 2020, selon le ministère de l'Économie, 35,5% des importations russes provenaient de l'UE, principalement d'Allemagne (10,1%), d'Italie (4,4%) et de France (3,5%). Les entreprises françaises concernées sont essentiellement issues des industries automobiles, chimiques et cosmétiques. D'éventuelles sanctions occidentales pourraient donc pousser la Russie à se tourner vers d'autres pays, comme la Chine, privant l'Europe et donc la France de certaines perspectives économiques.