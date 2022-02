Crise ukrainienne : la crainte d’une invasion par la Biélorussie

La menace s'éloignerait-elle. Aux abords des frontières Nord de l'Ukraine, on reste très vigilants. La Russie n'est qu'à quelques kilomètres et la Biélorussie, son allié, est encore plus près, au moins de 500 mètres du village de Senkivka. Or, malgré cette proximité, on n'a jamais cru dans ce village que les Russes allaient attaquer. Au total, 380 habitants sont en première ligne si les armées de Moscou devaient envahir le pays. Mais l'annonce d'un début d'escalades n'a fait que renforcer la sérénité de ces habitants.