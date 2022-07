VIDÉO - Collision avec un iceberg en Alaska : des vacanciers ont cru revivre le naufrage du Titanic

Il avait échappé à la surveillance des radars. En plein milieu d'une croisière autour des glaciers d'Alaska, le 25 juin dernier, l'iceberg a surpris l'équipage et les passagers. "On a percuté un iceberg ! Oh mon Dieu !", peut-on entendre l'un d'entre eux crier dans une vidéo de la scène que vous pouvez retrouver dans le reportage en tête d'article. Lorsque l'équipage aperçoit l'énorme bloc de glace grise qui affleure, il est déjà trop tard pour l'éviter. "Soudain, j'ai entendu 'boum'", raconte un autre vacancier, désormais en sécurité à Seattle, "je me suis demandé : mais qu'est-ce qui se passe ?". "On a entendu un gros bruit en dessous", confirme un homme, dont l'épouse complète : "Ça a fait trembler le bateau".