VIDÉO - Ouragan Ian : la Floride s'attend à des "conséquences considérables"

Après Cuba, la Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Ian. Ce dernier, qui "s'intensifie rapidement" et pourrait entraîner des conséquences "catastrophiques" selon les services météos américains, est attendu ce mercredi avec des vents allant jusqu'à 250 km/h.

Ian devrait causer "des submersions marines, des vents, et des inondations catastrophiques dans la péninsule de Floride", estime le Centre national des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin. Entre 30 et 45 cm de précipitations sont attendus dans le centre et le nord-est de la Floride, et jusqu'à 60 cm par certains endroits, selon le NHC.