Cyclone : plus de 50 000 sinistrés à Madagascar

Il fallait s'y attendre. La plupart des maisons faites de tôles et de bois n'ont pas tenu face à la violence du vent. La ville de Mananjary, à l'Est du pays, est l'une des plus touchées par le cyclone. Les habitants implorent l'Etat de les secourir, mais pour les secours, l'accès à ces zones est particulièrement difficile. Pour résumer, tout le monde est sinistré. "C'est le chaos total", résume Maurice Lucien Randriarison, gouverneur de la région Vatovavy.