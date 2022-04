Vidéos d'animaux domestiques abattus à Shanghai : que sait-on de ces images ?

Par exemple, sur l’une d’entre elle, on y distingue un homme vêtu d’une combinaison battre à mort, à coup de bâton, un chien dans une rue déserte. Sur une autre circulant sur Reddit, dont le visionnage est difficile, on y voit des dizaines de chiens encore vivants et enfermés dans des sacs, avant ce qui semble être l’attente de leur exécution. Dans un autre extrait, trois hommes en combinaison blanche manipulent avec un bâton un chien sans vie sur le sol. Trois autres chiens gisent morts derrière eux.

Ces vidéos, qui peuvent heurter la sensibilité du public, ne sont pas datées, ni authentifiées, contribuant à semer le doute. Les animaux de compagnie des résidents emmenés en quarantaine sont-ils abattus sur le champ par les autorités ? Y a-t-il une politique menée en ce sens à Shanghai ? À l’inverse, d’autres images présentées comme se déroulant à Shanghai laissent penser que les chiens et animaux de compagnie des personnes placées à l’isolement sont "simplement" livrés à leur propre sort. Une vidéo présente par exemple des "chiens abandonnés" à Shanghai se battre et s’en prendre à l’un d’entre eux.