Les commémorations du D-Day ont nécessité un dispositif de sécurité sans précédent, en raison notamment de la présence de Joe Biden. En Normandie, 43 000 policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et militaires sont mobilisés toute la semaine. Par ailleurs, 12 000 agents vont être déployés pour cette seule journée du 6 juin, celle où se concentrera l’essentiel des célébrations.

Ce mercredi, veille des célébrations du D-Day, les Forces aériennes de la Gendarmerie nationale procèdent aux derniers repérages le long des côtes de Normandie. Ce jeudi 6 juin, leur mission sera de renseigner les équipes au sol, mais aussi de transporter des équipes spécialisées. "On doit pouvoir aller d'un point A à un point B en ligne droite à 200 km/h. Donc dans le cas d'une situation de crise de haute intensité, on doit pouvoir avoir la capacité de transporter des hommes, en l'occurrence ici, ce sera du personnel du GIGN, très rapidement, au plus proche de la situation de crise", explique le commandant Benjamin, chef d'escadron.

"Un radar et un lanceur de missiles"

Six hélicoptères de la Gendarmerie survoleront ce jeudi les différentes cérémonies. La sécurisation des plages de la côte normande passe donc aussi par les airs, mais c'est bel et bien depuis la terre que l'espace aérien est, lui, contrôlé. Et cette mission a été confiée à l'armée de l'air et de l'espace qui a installé pour l'occasion un campement militaire éphémère. "C'est un dispositif dédié à la défense aérienne des commémorations avec un poste de commandement, un radar qui nous permet de faire la surveillance de l'espace aérien et un lanceur sur lequel on viendra brancher des missiles qui nous permettront de détruire un avion potentiellement menaçant", détaille le commandant Jean-Baptiste, chef d'escadron sol-air.

Pendant ce temps, en mer, la Marine nationale a en charge de transmettre chaque mouvement suspect à la gendarmerie maritime, prête à intervenir. "On est paré à faire face à toute adversité, de la plus faible avec le plaisancier qui n'aurait pas eu connaissance de l'arrêté à une menace plus élevée pour laquelle on est parfaitement préparé", assure le lieutenant Nicolas Henry, de la gendarmerie maritime de Cherbourg. Sur la Manche, 150 gendarmes maritimes et une dizaine d'embarcations interdiront l'accès aux différents sites de commémorations du Débarquement.

Sur terre enfin, les moyens sont aussi très importants. 12 000 policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés ce 6 juin. Leur objectif : créer une bulle de sécurité impénétrable.