Dakota : le rassemblement des bisons

Le bison, tout un pan de l'histoire états-unienne. Les Sioux l'utilisaient à la fois comme nourriture et pour confectionner quelques canoës, vêtements ou abris. C'est tout cela qui est célébré dans ce lieu. Mais cette randonnée entre les murs de poussière et le bruit des sabots porte aussi un intérêt scientifique. Car il s'agit de l'un des plus anciens troupeaux du pays, les uns des plus purs aussi. Alors chaque année à l'automne, il est choyé. Les 1 500 bisons de ce parc sont rassemblés pour être comptés, soigner, vacciner et surtout préserver. Car l'espèce était menacée d'extinction. Ils étaient mille à la fin 19e siècle, près d'un million en ce moment.