Danemark : au travail jusqu'à ... 80 ans !

Elle approche des 80 ans et travaille encore quatre jours par semaine. Mais tous les métiers n'ont pas la même pénibilité. "J'étais puéricultrice dans une crèche, en charge d'enfants avec des difficultés. À 62 ans, j'ai eu la possibilité de m'arrêter, je n'ai pas hésité parce que j'étais fatiguée tous les jours. Et si on lève les taxes, il ne me reste plus qu'un peu plus de 1 000 euros par mois de retraite de la part de l'Etat", tient à préciser une autre septuagénaire danoise. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.