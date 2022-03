Dans le Donbass avec l’armée russe

Mais pour quelles raisons la Russie tient-elle à ce que les journalistes soient sur le terrain ? On sait qu'ils ont visité une ville à moitié détruite, au nord de Marioupol. Les Russes rejettent d'ailleurs les responsabilités sur les Ukrainiens. Plus tard, ils ont aussi pu voir des camions humanitaires. Dans tous les cas, un mois après l'entrée des chars en Ukraine, la Russie veut donner plus de poids à sa version et à son récit des événements.