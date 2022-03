Dans les villages ukrainiens, rester, c'est résister

À l'est de Kiev, nous constatons un état d'esprit identique. Les troupes russes sont à quelques kilomètres de cette commune rurale. Malgré les bruits des combats, personne ne songe à fuir. "Non, on n'a pas besoin de partir. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas d'endroit où aller. Le printemps va arriver, on va travailler aux champs. On aime notre terre", assure une habitante.