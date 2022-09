De Balmoral à Windsor : l'adieu à la reine

Les premiers hommages débuteront le lundi 12 septembre. Les Britanniques seront invités à se masser sur le trajet entre le Palais de Holyrood et la Cathédrale Saint-Gilles. Une première cérémonie religieuse s'y déroulera en présence du roi Charles III et des membres de la famille royale. Le mercredi se tiendra la première grande parade de Buckingham vers le Palais de Westminster. C'est dans un même bâtiment que celui habité par le Parlement que les Anglais pourront venir se recueillir 23 heures sur 24, devant le cercueil et ce pendant quatre jours.